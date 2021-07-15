Більше не зможу знімати кіно в Україні: Сенцов заявив про недопуск до пітчингу Держкіно

Режисер вважає, що постраждав через свої політичні погляди і громадянську позицію

Кінорежисер, колишній політв'язень Олег Сенцов стверджує, що його проєкт сімейної драми "Кай" не допустили до пітчингу Держкіно нібито не з об'єктивних причин, а через його громадянську позицію і політичні погляди.

Про це він написав у себе у Facebook.

Офіційна причина недопуску до пітчингу, за його словами, низькі оцінки "ноунейм експертів, прізвища яких навіть не вказують".

"Я завжди був проти кумівства і отримання будь-яких преференцій через те, що хтось колись сидів у російський в'язниці... Але коли тебе усувають з конкурсу не через слабкий сценарій, а через твою громадську позицію та політичнї погляди, це немає жодного відношення до чесного творчого відбору кращих", – заявив режисер.

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Сенцов вважає що його проєкту сімейної драми поставили заздалегідь низькі оцінки за вказівкою глави Офісу президента, нібито через критику влади.

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"Дрібна помста дрібних людей. Як мені повідомили неофіційно – це реакція на мою критику влади, підтримку активістів, які переслідуються та відсутність очікуваного рівня пошановування, а простіше кажучи – відмові лизати дупи. Це спроба вказати місце", – написав він.

Тепер, за словами режисера, він не може знімати кіно в Україні.

"Все що я хотів, це чесно знімати кіно, але я більше не зможу це робити. Принаймні в Україні, та принаймні за цієї влади", – підкреслив він.

Нагадаємо, в лютому на каналі "Україна" до Дня Героїв Небесної Сотні відбулася прем'єра фільму Олега Сенцова "Номери", над яким він працював разом з Ахтемом Сеїтаблаєвим.

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