Більшість українців помітили, як "Велике будівництво" змінило дороги – опитування

Українці оцінили "Велике будівництво" / Фото: Колаж: Сьогодні

У порівнянні з минулим роком, кількість українців, які відзначають зростання кількості і якість доріг, збільшилася з 76% до 82%.

Такі дані опитування, проведеного соціологічною групою "Рейтинг" 10-13 вересня у всіх регіонах України, за винятком тимчасово окупованих територій Криму і Донбасу.

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Опитування проводилося за методом CATI – телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера. Було опитано 3000 громадян України віком від 18 років. Помилка репрезентативності не перевищує 1,8%.

Що з'ясували в ході опитування?

41% опитаних зазначили, що при Зеленському, який ініціював програму "Велике будівництво", в Україні вже побудовано і відремонтовано доріг більше, ніж при будь-якому іншому президентові;

впевнених в тому, що при Порошенко ремонтували більше – 9%;

при Януковичі і Кучмі – по 7%;

за Кравчука – 2%;

1% – за Ющенка.

Результати опитування. Скріншот

36% респондентів впевнені, що стан доріг покращився через роботу президента, 33% вважають, що це робота місцевої влади, 8% – зусиль Мінінфраструктури та Укравтодору, 2% – Верховної Ради і 1% – прем'єр-міністра.

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Крім цього, збільшення кількості будівництва об'єктів соціальної інфраструктури, яке також проходить в рамках "Великого будівництва", помітили 29% українців.

Як складали українці. Скріншот

Опитані підтримали також ініціативу Володимира Зеленського про введення іпотечної програми зі ставкою 7%. За висловилися 46% опитаних.

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