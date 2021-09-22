Більшість українців помітили, як "Велике будівництво" змінило дороги – опитування

Українці оцінили "Велике будівництво" / Фото: Колаж: Сьогодні
У порівнянні з минулим роком, кількість українців, які відзначають зростання кількості і якість доріг, збільшилася з 76% до 82%.
Такі дані опитування, проведеного соціологічною групою "Рейтинг" 10-13 вересня у всіх регіонах України, за винятком тимчасово окупованих територій Криму і Донбасу.
Опитування проводилося за методом CATI – телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера. Було опитано 3000 громадян України віком від 18 років. Помилка репрезентативності не перевищує 1,8%.
Що з'ясували в ході опитування?
- 41% опитаних зазначили, що при Зеленському, який ініціював програму "Велике будівництво", в Україні вже побудовано і відремонтовано доріг більше, ніж при будь-якому іншому президентові;
- впевнених в тому, що при Порошенко ремонтували більше – 9%;
- при Януковичі і Кучмі – по 7%;
- за Кравчука – 2%;
- 1% – за Ющенка.
36% респондентів впевнені, що стан доріг покращився через роботу президента, 33% вважають, що це робота місцевої влади, 8% – зусиль Мінінфраструктури та Укравтодору, 2% – Верховної Ради і 1% – прем'єр-міністра.
Крім цього, збільшення кількості будівництва об'єктів соціальної інфраструктури, яке також проходить в рамках "Великого будівництва", помітили 29% українців.
Опитані підтримали також ініціативу Володимира Зеленського про введення іпотечної програми зі ставкою 7%. За висловилися 46% опитаних.
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