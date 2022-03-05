Бомбив жінок та дітей ще в Сирії. Українські військові взяли в полон пілота РФ-улюбленця Путіна та Асада

У полон взято російського пілота, який воював у Сирії / Фото: Колаж: Сьогодні

Сьогодні 5 березня українські військові взяли в полон російського пілота, який був одним із "асів" Путіна і за свої звірства в Сирії був удостоєний аудієнції з президентом країни Башаром Асадом.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

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"Для нього бомбити цивільні міста – не нова справа", – написали у пресслужбі.

Як пояснює сам злочинець, він не думає про такі поняття як "житлові будинки і квартали": "Є просто цілі з координатами..."

"Тепер у нього попереду безліч довгих розмов зі співробітниками СБУ. Він відповідатиме за всі свої звірства, як і тисячі інших російських загарбників, що з війною прийшли на українську землю", – додали в СБУ.

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Російського льотчика допитали

Сьогодні, 5 березня, на околицях Чернігова українські військові збили російський штурмовик. Одного з пілотів вдалося впіймати та допитати.

Військовий скидав бомби на мирний Чернігів. Льотчик все заперечує і заявляє, що не знав точного бойового завдання, і що це його перший виліт над Черніговом.

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