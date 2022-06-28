Боротьба за Україну: інтеграцію до НАТО обговорять на Київському безпековому форумі

29 червня о 20:00 Київський безпековий форум проведе онлайн-дискусію, присвячену саміту НАТО, який цими днями проходить у Мадриді. Ця розмова про очікувані рішення глав держав та урядів Північноатлантичного альянсу та перспективу членства України в НАТО продовжить цикл онлайн-подій КБФ "Боротьба за Україну".
- Чи готується НАТО до прямого зіткнення з Росією?
- Які нові кроки здійснить Альянс для підтримки України?
- Що на практиці означатиме підтвердження позиції, що двері Альянсу відкриті для України?
- Як на ділі виглядатиме інтеграція України до Альянсу?
- Які зміни слід очікувати в новій Стратегічній концепції НАТО – новому документі, який визначає напрями дій Альянсу на довгострокову перспективу?
Ці та інші запитання будуть у центрі уваги нашого обговорення.
Пряма трансляція розпочнеться о 20:00 за Києвом на ресурсах КБФ і на нашому сайті
Учасники:
- Мірча Джоане, заступник генерального секретаря НАТО;
- Арсеній Яценюк, прем’єр-міністр України у 2014-2016 роках, голова Київського безпекового форуму;
- Посол Крістоф Гойсґен, голова Мюнхенської безпекової конференції, постійний представник Німеччини при ООН у 2017-2020 роках;
- Посол Джон Гербст, директор Центру Євразії Атлантичної Ради (США), посол США в Україні в 2003-2006 роках;
- Джуді Демпсі, відома авторка з питань розширення ЄС і НАТО, старша наукова співробітниця аналітичного центру Carnegie Europe і головна редакторка блогу "Стратегічна Європа";
- Мелінда Гарінґ, заступниця директора Центру Євразії Атлантичної Ради (США);
- Данило Лубківський, директор Київського безпекового форуму.
З початку повномасштабної війни Росії проти України Київський безпековий форум розпочав онлайн-цикл "Боротьба за Україну". За цей час його учасниками стали заступниця державного секретаря США Вікторія Нуланд, герой "Азовсталі" Святослав Паламар (Калина), письменники та історики Тімоті Снайдер і Енн Епплбаум, президент Національного фонду на підтримку демократії (США) Деймон Вілсон, американські генерали Філіп Брідлав, Веслі Кларк і Девід Петреус, посли США Майкл Карпентер, Деніел Фрід і Майкл МакФол, посол Франції в Україні Етьєн де Понсен, колишній прем’єр-міністр Швеції Карл Більдт, колишній помічник державного секретаря США з питань Близького Сходу і посол в Іраку та Йорданії Стюарт Джоунз, а також відомі українські діячі Олена Кондратюк, Ольга Стефанішина, Іванна Климпуш-Цинцадзе, Наталя Яресько, Роман Шеремета, Андрій Коболєв, Олена Зеркаль та інші.
Київський безпековий форум, заснований Фондом Арсенія Яценюка "Відкрий Україну", – головна міжнародна платформа нашої країни з обговорення проблем війни і миру, національної та світової безпеки.