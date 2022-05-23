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Боротьба за Україну: виклики економіки війни обговорять на Київському безпековому форумі

Сергій Пономаренко
23 травня, 16:05
До дискусії, як завжди, долучаться провідні українські та міжнародні експерти

25 травня 2022 року провідні українські економісти та міжнародники обговорять виклики економіки війни і пріоритети відновлення України під час нової онлайн події, яку проводить Київський Безпековий Форум в рамках воєнного циклу "Боротьба за Україну".

Учасники дискусії:

  • Роман Шеремета, Ректор Американського університету в Києві, професор кафедри економіки Школи менеджменту Везергед при Університеті Кейс Вестерн Резерв (США).
  • Олена Зеркаль, Надзвичайний і Повноважний Посол, радниця Міністра енергетики України.
  • Гліб Вишлінський, Виконавчий директор Центру економічної стратегії.
  • Арсеній Яценюк, Прем’єр-міністр України у 2014-16 роках, Голова Київського Безпекового Форуму.
  • Данило Лубківський, Директор Київського Безпекового Форуму.

Питання, які розглянуть учасники дискусії:

  • Які прогнози економічного майбутнього України?
  • Що слід очікувати від глобального "Плану Маршалла" для України?
  • Як домогтися російських репарацій і застосувати конфісковані кошти і ресурси Росії на відновлення України?

Трансляція відбудеться 25 травня о 19:00-19:45 за Київським часом на нашому сайті та на сторінках Kyiv Security Forum у соцмережах

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Київський Безпековий Форум, заснований Фондом Арсенія Яценюка "Відкрий Україну", – головна міжнародна платформа нашої країни з обговорення проблем війни і миру, національної та світової безпеки.

Воєнний цикл "Боротьба за Україну" був ініційований Київським Безпековим Форумом з перших тижнів війни Росії проти нашої держави.

Участь в цих онлайн подіях взяли Заступниця Державного секретаря США Вікторія Нуланд, герой "Азовсталі" Святослав Паламар (Калина), письменники та історики Тімоті Снайдер і Енн Епплбаум, американські генерали Філіп Брідлав, Веслі Кларк і Девід Петреус, посли США Майкл Карпентер, Деніел Фрід і Майкл МакФол, колишній Прем’єр-міністр Швеції Карл Більдт, а також державні діячі та політики Іванна Климпуш-Цинцадзе, Наталя Яресько, Андрій Коболєв та інші.