Боррель: Обстріл Харкова порушує закони воєнного часу

Боррель: обстріл об'єктів цивільної інфраструктури у Харкові порушує закони воєнного часу. Фото: колаж "Сьогодні"

Вчорашній обстріл об'єктів цивільної інфраструктури у Харкові порушує закони воєнного часу. Про це заявив віце-президент Європейської комісії, високий представник ЄС із зовнішньої політики та безпеки Жозеп Боррель .

"Звертався до Дмитра Кулебb. ЄС непохитно стоїть на боці України у ці драматичні моменти", – написав політик на своїй сторінці у Twitter у вівторок, 1 березня.

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Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв, що у Харкові через російське вторгнення є не менше 10 загиблих, а також понад 20 травмованих людей.

Шестеро загиблих дістали з-під завалів у Харківській ОДА, поранених не менше семи. Про це заявив заступник начальника ГУ ДСНС Харківщини Анатолій Торяник у Telegram .

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Президент України Володимир Зеленський сказав, що ракета в центральну площу Харкова – відвертий, нічим не прикритай терор.

Тим часом у Харкові російські окупанти продовжують вбивати мирне населення.