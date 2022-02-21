Боррель: Визнання "ЛДНР" скасує саміт Росії, США та Франції щодо України

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Саміт Росії, США та Франції щодо України не відбудеться у разі визнання Кремлем так званих "ЛДНР".

Про це заявив верховний представник ЄС із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель. Також він висловив сподівання, що незалежність "ЛДНР" не буде визнана Москвою.

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"Ми виходимо з того, що остаточного рішення ще не було ухвалено. І ми закликаємо президента Путіна поважати міжнародне право та Мінські домовленості, закликаємо його не визнавати незалежність "ЛНР" та "ДНР", – сказав він.

Боррель наголосив, що країни ЄС "єдиним фронтом" відреагують на визнання Росією незалежності "ДНР" та "ЛНР".

"У разі визнання Москвою "ЛНР" та "ДНР" питання про саміт Росії, США та Франції вже не обговорюватиметься", – сказав він.

Також Боррель зазначив, що ЄС не наслідує приклад США – евакуювати сім'ї дипломатів з України. Глава європейської дипломатії додав, що не слід "драматизувати" ситуацію, доки тривають перемовини з Росією.

Путін готує рішення щодо ОРДЛО

Президент РФ Володимир Путін провів засідання Ради безпеки, на якому обговорювали, чи має Росія визнавати незалежність так званих "Л/ДНР".

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"Шановні колеги! Я вашу думку почув. Рішення буде ухвалено сьогодні", – заявив президент РФ.

Учасники засідання висловилися за визнання псевдодержавних структур ОРДЛО.

Глава Служби зовнішньої розвідки Російської Федерації Сергій Наришкін заявив, що він підтримує приєднання так званих "Л/ДНР" до Росії. У відповідь Путін виправив його, зазначивши, що розглядається не це питання, а визнання незалежності.

Спікерка Ради Федерації Валентина Матвієнко також виступила за визнання незалежності самопроголошених "Л/ДНР".

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"Було досить терпіння, досить аргументів змусити Україну виконати Мінські угоди, піти мирним демократичним шляхом. Очевидно, це не входить до їхніх планів, вони цього не хочуть і не робитимуть", – сказала Матвієнко.

Ватажки "ЛДНР" звернулися до Росії

Ватажки так званих "ДНР" та "ЛНР" Денис Пушилін та Леонід Пасічник звернулися до президента РФ Володимира Путіна з проханням офіційно визнати незалежність цих утворень.

Обидва попросили розглянути можливість укладання договору про співпрацю з Росією, зокрема в оборонній сфері.