Бояться вторгнення РФ? Туристи масово скасовують свої поїздки в Україну

Іноземні туристи почали скасовувати свої поїздки до нашої країни / Фото: Колаж: Сьогодні

Після низки новин про можливе вторгнення Росії в Україну, іноземні туристи почали скасовувати свої поїздки до нашої країни.

Про це сайту "Сьогодні" повідомив голова Всеукраїнської асоціації туроператорів Ігор Голубаха.

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"Безумовно, це (новини про можливе вторгнення) негативно дається взнаки. Були групові заявки на тури, які зараз скасовують, на жаль. Або переносять на невизначений термін", – розповів нам Голубаха.

За його словами, ситуація зміниться тоді, коли буде розуміння ситуації.

"Розуміння того, що Росія не буде з нами воювати. Наприклад, ми розуміємо, що це більша зовнішньополітична гра, яка не залежить від України, але на нашу країну вона дуже впливає", – каже Голубаха.

Показники потоку туристів

За даними Держагентства розвитку туризму, до введення карантину та локдаунів у 2019 році Україну відвідали понад 13 млн 700 тис. туристів. Після цього показники знизилися в 4 рази, але все ж таки почали зростати з минулого року. Як нещодавно повідомило керівництво цієї агенції, за минулий рік потік туристів зріс на 26,3% і склав 4 млн 271 тис. 991 чол.

Також чиновники назвали країни, звідки потік туристів за прогнозами починає зростати: Саудівська Аравія, Італія, Великобританія, Грузія, Азербайджан, Індія, Франція, Чехія, Словаччина, Вірменія, Нідерланди.

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