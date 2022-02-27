Бойовики обстріляли карету швидкої з військовими: дві людини загинули

Запеклі бої продовжуються/Фото: колаж: "Сьогодні"

Російські найманці обстріляли карету швидкої допомоги з пораненими військовими. Дві людини загинуло.

Про це повідомила генеральна прокурорка України Ірина Венедіктова.

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Деталі

На трасі УКРНІОЗ в Херсонській області бойовики обстріляли карету швидкої допомоги під час транспортування поранених. 64-річний водій та поранений військовий згоріли, а один з поранених отримав вогнепальне поранення. Внесено відомості до ЄРДР за ч. 2 статті 438 КК України.

До того ж найманці обстріляли житловий будинок у Харкові на вулиці Бучми 40а. Запеклі бої тривають.

Обстріляний житловий будинок/Фото: Facebook/Ирина Венедиктова

Масові обстріли

У Чернігівській обласній державній адміністрації повідомили, що у Чернігові та інших містах області вночі можливі масовані ракетні удари.

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"Вночі можливі масовані ракетні удари по Чернігову та інших містах області. Від безнадії ворог використовує усе, що в нього є, і готовий навіть бомбити міста. За можливості проведіть цю ніч в укритті", — йдеться в повідомленні.

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