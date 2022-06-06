Брат Мустафи Найєма прийшов до тями після важкого поранення: перші слова

Масі Найєм прийшов до тями після операції. Фото Facebook/Masi Nayyem

Адвокат Масі Найєм опублікував свій перший пост у Facebook після важкого поранення в голову та операції. За його словами, одне його око вже неможливо відновити, проте переживає він не за це.

"Прийшов до тями. Одного ока у мене не буде ніколи. Іншим бачу погано. Був брат, Татка, Костя та рідні партнери компанії. Більше переживаю за свого друга, він усе ще в комі. Все буде Україна! Фото не викладаю. Я собі таким не подобаюсь", – пише Масі у Фейсбуці.

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Масі Найєм отримав важке поранення

5 червня брат заступника міністра інфраструктури Мустафи Найєма, відомий адвокат Масі Найєм отримав серйозне поранення на фронті. Його доправили до шпиталю у Дніпрі, де зробили операцію.

"Брат живий, його прооперували. У нього важке осколкове поранення голови, множинні переломи кісток і внутрішньочерепна гематома. Зараз його стан ще важкий, він у медикаментозному сні, на апараті штучного дихання. Лікарі кажуть, що наступні кілька діб будуть вирішальними у його відновленні", – повідомляв напередодні Мустафа Найєм.