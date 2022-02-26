Кидалися з кулаками на танки. В Бахмачі місцеві жителі намагалися зупинити колону техніки РФ (відео)

В Бахмачі намагалися зупинити танк. / Фото: Колаж: Сьогодні

У місті Бахмач Чернігівської області пройшла колона ворожої техніки. Місцеві жителі намагалися самотужки зупинити колону і переконати російських військових не рухатися в бік Києва.

Про це повідомляє сайт "Сьогодні".

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Через місто проходила військова техніка, близько 65 одиниць пройшло по одній із центральних вулиць міста. В цей час кілька десятків місцевих жителів замість того, щоб розійтися і сховатися по домівках, вийшли до росіян та кричали в їхній бік "Куди ви їдете?", "Геть з нашої країни!", "Їдьте до своїх дружин!". Один із чоловіків намагався перекрити дорогу танкам своїм тілом. Однак техніка проїхала, військові РФ здійснили кілька пострілів в повітря.

Техніка проїхала містом і поїхала в бік села Піски. Ймовірно, будуть рухатися в бік Ніжина або Києва.

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Ситуація в околицях

Два дні йшли бої за місто Конотоп Сумської області, яке розташоване близько в 50 км від Бахмача. Там героїчно тримали оборону.

Згодом ворог пішов у бік Бахмача селами. Місцеві нарахували кілька сотень одиниць техніки.

Бої в місті Ніжин почалися 25 лютого. Місто відбили, але ситуація неспокійна. Поблизу Ніжина залишаються ворожі танки. А близько 15:00 в місті була оголошена повітряна тривога, всі сховалися в укриття.

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