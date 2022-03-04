"Будемося битися, поки не потемніє в очах": Зеленський звернувся до українців

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Президент України Володимир Зеленський 4 березня звернувся до українців і висловив упевненість, що вони не підкоряться окупантам.

"Українці єдині від Ужгорода до Харкова, від Києва до Херсона. Українці ганяють ворога під Києвом, б'ють за Охтирку, карають за Гостомель. Помстять за Херсон – наш Херсон, український, який сьогодні хотіли принизити. Але не вийшло, не дали. Українці не дали себе розіграти в дешевій цинічній виставі з подачкою замість допомоги, з пропагандою замість щирості. Російські пропагандисти думали про наших людей, як про себе, але побачили, що херсонці – горді, поважають себе, поважають Україну", – заявив президент.

За його словами, окупанти думали, що можуть відключити українців від телебачення, "відключити наш зв'язок, можуть відібрати продукти харчування, відключити електроенергію, тепло – вони думали, що це змусить українців підкоритися".

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"Але навіть якщо ви позбавите нас кисню, ми вдихнемо на повні груди, щоб сказати – геть з нашої землі. Навіть у повній темряві ми бачимо правду, і будемо битися, поки не потемніє в наших очах", – сказав Зеленський.

Президент вшанував пам'ять загиблих

Володимир Зеленський нагадав, що триває дев'ятий день війни.

"У багатьох із нас прийнято згадувати на 9 днів тих, кого, на жаль, з нами вже немає. Вічна пам'ять кожному, хто загинув за Україну. На жаль, сьогодні є повне враження, що час згадати ще дещо – гарантії та обіцянки безпеки, рішучість альянсів, цінності, які для декого, здається, померли", – сказав він.

НАТО "відкуповується" від України?

Президент жорстко розкритикував нерішучість Альянсу у протистоянні Росії.

"Сьогодні відбувся саміт НАТО – слабкий, розгублений. Саміт, на якому видно, що не всі вважають боротьбу за свободу для Європи метою номер один. Усі розвідки країн НАТО чудово знають плани ворога. Вони також підтвердили, що Росія хоче продовжувати наступ… Знаючи, що нові удари та жертви неминучі, НАТО свідомо схвалило рішення не закривати небо над Україною", – наголосив Зеленський.

За його словами, країни НАТО "самі створили наратив, що нібито закриття неба над Україною спровокує пряму агресію Росії проти НАТО".

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"Це самогіпноз тих, хто слабкий внутрішньо, хоча може володіти зброєю в рази сильніше, ніж є у нас... Всі люди, які загинуть з цього дня, загинуть також через вас, вашу слабкість, вашу роз'єднаність... Все, на що сподобився Альянс сьогодні – провести через свою систему закупівель 50 тонн дизпалива для України. Напевно, для того, щоб ми могли спалити Будапештський меморандум... Від нас ви не зможете відкупитися літрами палива за літри нашої крові, пролитої за нашу спільну Європу", – заявив глава держави.

Зеленський подякував союзникам

"Але також я вдячний друзям нашої країни. У НАТО багато країн – наших друзів, наших партнерів, тих, хто допомагає нашій державі, не звертаючи уваги ні на що. З першого дня вторгнення і, я впевнений, до перемоги. Тому ми не відчуваємо себе наодинці, ми продовжуємо боротися. Ми захистимо нашу державу, ми звільнимо нашу землю завдяки нашим героям", – сказав він.

Захисники України отримали нагороди

Президент повідомив, що сьогодні нагородив орденами та медалями "76 українських героїв за особливу мужність та самовідданість заради нашої оборони".

На жаль, із них 37 нагороджуються посмертно, додав він.

Зеленський звернувся до Путіна

Президент України Володимир Зеленський раніше заявив, що російський лідер Володимир Путін уникає переговорів із ним.

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