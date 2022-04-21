"Будемо жити, жито жати": бійці запорізького "Азова" заспівали пісню на підтримку побратимів

Учасники гурту Banderstadt ZP служать у запорізькому "Азові"

Бійці запорізького "Азова" вирішили підтримати бойовий дух товаришів по службі та виконали кілька патріотичних пісень. Відповідне відео опублікувала Запорізька обласна адміністрація на своїй сторінці у Facebook.

"Запорізький гурт Banderstadt ZP, до складу якого входять Юрій Макаренко та Стас Лопатський, разом із соло-скрипалем Михайлом Савицьким виконали декілька патріотичних пісень на прохання Генерального штабу ЗСУ. Таким чином хлопці хочуть підтримати бойовий дух українських військовослужбовців. Нехай пісні допомагають боронити рідну землю від рашистських окупантів!" – йдеться у повідомленні.

Реклама

У пісні гурту Banderstadt ZP висловлюється впевненість у тому, що Україна переможе, а її жителі повернуться до свого звичайного життя.

"Бідою нас не злякати, будемо жити, жито жати. Будемо жито жати, жити. Бідою нас не зломити", – співають українські воїни.

Наголошується, що музиканти проходять службу в добровольчому формуванні "Азов".

Реклама

Раніше бійці "Азова" показали, як знищують окупантів у Маріуполі.

Також сайт "Сьогодні" повідомляв, що президент РФ Володимир Путін назвав недоцільним штурм "Азовсталі" в Маріуполі й наказав нібито скасувати його, бо хоче зберегти життя та здоров'я російських військових.