Небезпечно: на Україну насувається негода – прогноз від синоптика (карта)

Погода в Україні на 11 листопада / Колаж "Сьогодні"
Завтра, 11 листопада, в Україні буде сонячно, але вночі варто очікувати морози.
Про це повідомляє синоптик Наталка Діденко.
Яка погода буде вдень
Вдень потеплішає у західних областях. Там температура повітря буде від +6 до +12 градусів. На сході буде найхолодніше. Максимум стовпчики термометрів піднімуться до +5 градусів.
На решті територій денна температура повітря становитиме від +3 до +9 градусів. Також по всій Україні буде сильний вітер.
"До низьких градусів приєднається поривчастий, інколи ж сильний і некомфортний вітер. Вдягайтеся тепліше завтра", – пише Наталка Діденко.
Яка погода буде вночі
Вночі морози будуть у більшості областей. Найближчої ночі температура повітря опуститься до -9 градусів. На Луганщині та на Харківщині температура буде до -10.
"Ще раз нагадую, що завтра, 11 листопада, буде некомфортно. Відчуття холоду може бути дуже сильним через вітер. Одягайтеся тепліше!" – пише синоптик.
Яка погода буде у листопаді?
За розрахунками народного синоптика, погода у листопаді виявиться більше зимовою, ніж осінньою.
У перші дні листопада ще втримається відносно тепла погода – вдень вище +10 градусів, мінлива хмарність і без опадів. Але до вихідних розпочнуться холодні дощі, які після короткої перерви зміняться на дощі зі снігом.
Очевидно, що в таку погоду чекати тепла не доводиться, та його й не буде. Навпаки, до кінця першої декади небо проясниться, на більшість країни, крім південних областей, прийдуть невеликі нічні морози. Вдень температура буде близько нуля або трохи вищою.
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