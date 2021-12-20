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Засипатиме всю країну! Синоптики дали прогноз погоди в Україні на 20 грудня (карта)

Володимир Козир
20 грудня, 06:00
Окрім опадів в країні очікуються заморозки

Початок тижня в Україні буде сніжним/Колаж: "Сьогодні"

У понеділок, 20 грудня, в Україні прогнозують вологу погоду. Крім того, подекуди очікуються заморозки.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Протягом дня на всій території України, крім Одеської області, прогнозують снігову погоду. Вітер — північно-західний, 5-10 м/с.

На заході очікується від -2 до +3 градусів тепла. На сході прогнозують від -1 до +1 градуса тепла.

У північних регіонах — від -2 до 0 градусів. На півдні буде 2-4 градуси тепла.

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У Києві прогнозують сніг, від -2 до 0 градусів, а в Сімферополі йтиме дощ – 2-4 градуси тепла.

Через морозну погоду в деяких областях на дорогах можлива ожеледиця!

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Рекомендації для пішоходів під час ожеледиці:

  • Не поспішайте, не соромтесь "човгати" ногами, наступайте на всю підошву, не піднімайте високо ноги.
  • Обирайте взуття на підошві з мікропористої чи іншої м’якої основи без підборів.
  • При ходьбі центр тяжіння тіла спрямовуйте вперед.
  • Спускаючись чи піднімаючись сходами, тримайтеся за поручні, обов’язково ставте на сходинку обидві ноги.
  • Обходьте металеві кришки люків.
  • Будьте уважні на тротуарі – автомобіль чи автобус може занести і не вдасться вчасно загальмувати.
  • Переходьте вулицю лише на зелене світло, а краще через підземні переходи.
  • Попросіть своїх бабусь та дідусів залишитися в цей період вдома.

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