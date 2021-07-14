Чи будуть ще відставки, крім Авакова: у "Слузі народу" дали відповідь

Олександра Бакумова теж називали одним з можливих наступників Авакова, але "слуги народу" вибрали Монастирського

Верховна Рада найближчим часом розглядатиме тільки відставку глави МВС Арсена Авакова – інших кадрових змін в уряді не очікується. Про це повідомив в ефірі телеканалу "Україна 24" народний депутат від "Слуги народу" Олександр Бакумов.

Зауважимо, що Бакумова теж називали одним з можливих наступників Авакова.

"У мене немає інформації, хто запустив такі інформаційні качки. Я можу сказати лише одне: у мене, як у члена фракції "Слуга народу", на сьогодні немає інформації щодо інших кадрових питань, які будуть потенційно розглядатися як на засіданні фракції, так і на засіданні якихось профільних комітетів (Ради). Можу вас запевнити, що кадрових рішень найближчим часом не буде", – сказав Бакумов.

Напередодні відомий журналіст Дмитро Гордон стверджував, що після Авакова нібито будуть ще відставки міністрів, і навіть назвав імена.

Як повідомляли новини "Сьогодні", 13 липня як грім серед ясного неба прозвучала новина: глава МВС Арсен Аваков написав заяву про звільнення за власним бажанням. На засіданні фракції "Слуга народу" президент Володимир Зеленський запропонував кандидатуру Дениса Монастирського, яка була підтримана оплесками. Читайте детальніше, що відомо про можливого нового главу МВС.

Стало відомо, що Рада візьметься за відставку Авакова і призначення його наступника 16 липня.