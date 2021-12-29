Чи будуть в Україні нові локдауни? Шмигаль дав відповідь

Шмигаль розповів, що буде з карантином в Україні / Фото: Колаж: Сьогодні
Українська влада більше не планує вводити в країні нові тотальні локдауни, як це робили раніше через епідемію коронавірусу.
Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання уряду.
Шмигаль уточнив, що таке рішення ухвалили через те, що в країні розпочали масову вакцинацію проти коронавірусу.
"Завдяки запуску безкоштовної та доступної вакцинації ми більше не плануємо вводити тотальні локдауни. Бізнес може працювати навіть у "червоних зонах", якщо його працівники вакциновані на 100%", - сказав прем'єр.
Що відбувається із карантином в Україні?
Через те, що в країні поліпшилася ситуація з коронавірусом, нещодавно з "червоної зони" вийшли останні дві області – Волинська та Запорізька.
Отже, усі регіони України живуть за правилами "жовтої зони":
- Відвідувати громадські заклади можуть лише ті, хто отримав одну дозу щеплення проти COVID-19 та має відповідний документ – "жовтий" COVID-сертифікат або довідку форми 063/о.
- Для обслуговування відвідувачів та клієнтів працівникам ресторанів, готелів та спортзалів потрібно мати принаймні одне щеплення проти COVID-19.
- Для відвідування громадських закладів можна використовувати і негативний тест, який діє 72 години, або альтернативний документ – COVID-сертифікат про одужання.