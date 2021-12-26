Бустерна та додаткова доза від COVID-19: у чому різниця

У МОЗ пояснили різницю між бустерною та додатковою дозою / Фото: Колаж: Сьогодні

Додаткову дозу можна отримати щонайменше через 28 днів після другої дози вакцини, а бустерну в період від 181-го до 270-го дня від отримання останньої дози.

Про це йдеться у роз'ясненні міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка, передає "Укрінформ".

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Яка різниця між додатковою та бустерною дозою

Бустерну дозу вводять, щоб посилити ефективність вакцини від COVID-19, яка з часом знижується, а додаткову дозу вводять, щоб убезпечити людей, у яких через важкі захворювання дві дози вакцини можуть не дати належного захисту.

Що таке ревакцинальна доза

В Україні вже вводять ревакцинальну та додаткову дозу.

Нагадаємо, що ревакцинація – це повторне введення вакцини для посилення імунної відповіді проти інфекційної хвороби. Це ті самі щеплення, які роблять через півроку, тому що вакцини допомагають, але їхня дія все ж таки знижується.

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Ревакцинація проводиться так: бустер м-РНК вакцинами Moderna та Pfizer на усі типи вакцини. Наприклад, якщо базова вакцинація у вас була зроблена CoronaVac або AstraZeneca, ревакцинальну дозу ви отримаєте мРНК вакциною.

Ляшко сказав, що отримання ревакцинальної дози передбачає видачу документів про вакцинацію, які діятимуть 270 днів з дати останнього щеплення проти COVID-19.

Для кого запровадили

За словами міністра, ревакцинальна доза була введена для медичних працівників та працівників будинків інтернатного типу як для груп ризику за професією. Вони можуть отримати її щонайменше через 6 місяців від дати отримання другої дози.

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Що таке додаткове щеплення

Додаткову дозу від коронавірусу можуть отримати люди з низкою важких хвороб, у яких не сформувався належний імунний захист після двох доз вакцини.

Додаткову дозу вакцини одержують через 28 днів після основного курсу щеплень незалежно від того, якою вакциною вони щепилися.

Для кого запровадили

Додаткову дозу вакцини можуть отримати люди з різними видами раку крові (лейкоз, лімфоми, мієломи, гематологічні злоякісні пухлини тощо), люди з ВІЛ-інфекцією, люди після трансплантації органів, трансплантації стовбурових клітин, люди з аутоімунними захворюваннями, які отримують імуносупресивну або імуномодулюючу терапію, люди після хіміотерапії або променевої терапії та люди, які отримували високі дози стероїдів з будь-якої причини за місяць до вакцинації.

Але запровадження додаткової дози не впливає на строк дії сертифіката або міжнародного свідоцтва про вакцинацію. Документ діятиме 365 днів із дати введення другої дози.

Як отримати додаткову дозу

Зверніться до свого сімейного або профільного лікаря.

Якщо лікар визначить, що потрібна додаткова доза вакцини за медичними показаннями, він видасть направлення у довільній формі на щеплення третьою дозою.

Після цього потрібно записатися в найближчий пункт або центр вакцинації та взяти із собою на щеплення направлення від лікаря.

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