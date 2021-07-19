Було 80% опіків тіла: у Харкові помер важкопоранений боєць ЗСУ (фото)

Військовослужбовця 15 липня вертольотом доставили в лікарню Харкова, за його життя боролися чотири дні

Вранці 19 липня помер 29-річний боєць ЗСУ Олександр Горбенко. Він отримав важке поранення увечері 15 липня під час ворожого обстрілу на Донбасі.

Про це повідомляє "Перший міський ".

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Лікарі чотири доби боролися за життя військового, у нього було 80% опіків тіла. Після поранення його вертольотом доставили в харківську лікарню, але врятувати не змогли.

"Вранці 19 липня зупинилося серце 29-річного криворізького військовослужбовця Олександра Горбенка. Хлопець отримав важкі поранення під час обстрілу в зоні ООС", – розповіла радник голови Дніпровської ОДА Тетяна Губа.

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Олександр захищав Україну від окупантів з 2014 року.

Нагадаємо, 13 липня бойовики на Донбасі убили українського військового, ще сімох поранили. Ворог різко активізувався і вдарив по бійцям ЗСУ з кулеметів, мінометів і гранатометів.

Тим часом ватажок бойовиків т. зв. "ДНР" Денис Пушилін заявив, що окупанти планують захоплення нових територій України – вони не забули про "Новоросію", проєкт лише призупинили на деякий час.