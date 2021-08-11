Колишнього мера Чорткова спіймали за крадіжкою лука з чужого городу

Житель Чорткова (Тернопільська область) зловив на своєму городі... колишнього мера міста. На момент затримання колишній градоначальник встиг зрізати кілька головок капусти і викопати 127-м головок цибулі.

Про це повідомляє телеканал " Україна 24 ".

"4 серпня, незважаючи на дощову погоду, до мене на город пробрався наш колишній мер Михайло Вербицький і нарвав собі 127 цибулин і кілька головок капусти. Зібраний урожай він намагався вивезти на своєму автомобілі "Нива", – написав на своїй сторінці в Фейсбук господар врожаю.

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Розгніваний житель Чорткова заблокував виїзд "Ниви" і викликав поліцію. Правоохоронцям зловмисник, якого спіймали на гарячому, розповів, що... просто переплутав город.

Тепер його чекає суд, а крадений урожай поліція поки конфіскувала.