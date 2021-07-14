Україна – ключ слов'янських країн до Європи. Кент згадав слова Бжезинського

Професор Бжезинський вірив, що якщо Україна буде демократичною країною, це буде приклад того, що в Росії може статися те ж саме

Професор і колишній радник з національної безпеки Джиммі Картера, експрезидента США, Збігнєв Бжезинський вважав Україну "ключем" для всіх інших слов'янських православних країн.

Про це в інтерв'ю журналісту і ведучому інформаційно-аналітичного тижневика на телеканалі "Україна" Олегу Панюті розповів Джордж Кент, який зараз обіймає посаду заступника державного секретаря США з питань Європи та Євразії.

За його словами, професор Бжезинський надавав великого значення успіху України.

"Він вважав, що Україна – це ключ, наріжний камінь для всіх інших слов'янських православних країн. Якщо Україна буде демократичною, успішною країною, де уряд буде не пригнічувати свій народ, а служити народу, це буде дуже потужний приклад того, що в Росії може статися те ж саме. тобто не Росія прийде в Європу, а Європа прийде до Росії. І суспільство, і російські громадяни матимуть ті ж можливості, що й Україна, українське суспільство і громадяни", – сказав Кент.

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Джордж Кент зараз у Києві. На час відпустки Крістіни Квін, тимчасового повіреного в справах США в Україні, обіймає її посаду.

Як писали новини "Сьогодні", у 2019 році Кент зустрічався з президентом Володимиром Зеленським і запевнив його у підтримці США. Також ми розповідали, що відомо про Джорджа Кента і що він говорив про Україну.