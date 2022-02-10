Мета України на переговорах у Берліні, а також жахлива ДТП у Запоріжжі — головні новини за ніч

Єрмак розповів, які питання підніме Україна в Берліні, а в Запоріжжі двоє дівчат потрапили під колеса автомобіля/Колаж: "Сьогодні"

Сайт "Сьогодні" зібрав найважливіші та найцікавіші новини, які ви могли пропустити, поки спали.

"Іскандери" та "Буки" біля кордонів України: Росія продовжує стягувати техніку

Росія продовжує зосереджувати тяжку військову техніку за десятки кілометрів від кордону з Україною. Для підготовки до наступу агресору знадобиться лише кілька тижнів.

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Росія нарощує військову техніку біля українського кордону/Фото: Reuters, колаж: "Сьогодні" / Фото: Reuters, Колаж: Сьогодні

В Офісі президента назвали мету України на переговорах у Берліні

Глава офісу президента Андрій Єрмак назвав цілі України на переговорах у Берліні. Йтиметься, зокрема, про відкриття КПВВ та звільнення полонених.

За словами керівника Офісу президента Андрія Єрмака, Україна порушить кілька важливих питань/Фото: колаж: "Сьогодні"

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Війська США готуються до евакуації громадян: в Україну не заходитимуть

Війська США у Польщі готуються допомогти американським громадянам, які можуть бігти в країну, якщо Росія вторгнеться в Україну. Чиновники на умовах анонімності повідомили, що війська США не входитимуть в Україну для евакуації американських громадян, але за потреби створять тимчасові пункти на території Польщі.

Джо Байден також порадив американцям покинути Україну/Колаж: "Сьогодні" / Фото: Колаж: Сьогодні

У Запоріжжі водій під дією наркотиків збив двох школярок

У Запоріжжі 29-річний водій збив двох неповнолітніх дівчаток. Їх госпіталізували з тяжкими травмами. У крові винуватця ДТП знайшли наркотики.

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