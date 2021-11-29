Цілились в дичину. У Чернігівській області на полюванні застрелили поліцейського

Інцидент стався в Чернігівському районі 28 листопада. / Фото: Колаж: Сьогодні

У Чернігівській області на полюванні поранили поліцейського. Правоохоронець помер у лікарні сьогодні близько 4:00.

Про це повідомили у пресслужбі поліції.

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Подробиці

28 листопада близько опівдні до поліції надійшла інформація про те, що під час полюваннях в угіддях Чернігівського району 37-річний інспектор відділу реагування патрульної поліції зазнав вогнепального поранення.

На момент інциденту поліцейський перебував поза службою в цивільному одязі. На полювання він поїхав із трьома товаришами.

Хто винен

За попередньою інформацією, під час полювання 39-річний мисливець здійснив постріл із рушниці в бік тварини та випадково влучив у поліцейського.

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Державне бюро розслідувань з’ясовує обставини події у рамках провадження за статтею 119 Кримінального кодексу (вбивство через необережність), що карається обмеженням волі на строк від трьох до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк.

Що забороняється на полюванні:

направляти зброю на людину або свійських тварин;

передавати її в інші руки, попередньо не оглянувши та не розрядивши;

стріляти без потреби;

полювати в недозволених місцях і в темний час доби;

використовувати немисливську (у тому числі військову) вогнепальну, пневматичну та іншу стрілецьку зброю, а також нарізну вогнепальну зброю.

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