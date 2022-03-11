"Метою є житлові будинки": російські льотчики з січня знали, що вони бомбитимуть Україну

Окупанти потрапили в полон 7 днів тому / Колаж "Сьогодні"

Окупанти, який потрапив у полон, зізналися, що військові РФ ще у січні 2022 року дізналися про те, що вони почнуть вторгнення в Україну та будуть її бомбардувати.

"Нам сказали про те, що ми будемо бомбити Україну. На територію нашої частини почали звозити боєприпаси, а також ми розпочали тренування на малих висотах, подоланнях ППО тощо. Офіційно це проводилося, як підготовка та участь у спільно російсько-білоруській навчанні "Союзна рішучість 2022"", – каже підполковник Максим Кріштоп.

Бачили, що їхня мета – житлові будинки

Бойове розпорядження про вторгнення російські військові отримали 23 лютого з 18.00 до 21.00. Далі був наказ щодо завдання ударів по території України починаючи з 24 лютого.

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"Я побачив, що метою є житлові будинки. Але злочинний наказ я все одно виконав. Після чого був збитий. Припиняйте виконувати приступні накази та бомбардувати мирні міста. Я вважаю, що цю війну ми вже програли", – додав Максим Кріштоп.

"Мене відправили, як наживку"

За словами збитого російського льотчика Олексія Головенського, керівництво їм постійно доводило, що Україна слабка у протиповітряній обороні.

"Нам говорили, що в Україні все старе, що все не працює. Тому, літайте, вторгайтеся і нічого не бійтеся. Мене моє керівництво відправило як наживку на вірну смерть. Я перебуваю тут уже 7 днів. Зі мною навіть розмовляють російською. Як нам подають фашизм, антиросія, то я досі цього не побачив", – додав Олексій Головенський.

Мама російського льотчика Олексія Головенського знаходиться у Полтавській області. Також він додав, що родичі його дружини мешкають у Харкові. Військовий додав, що у них відібрали телефони, і вони не могли зв'язатися зі своїми близькими.

Російський окупант, який бомбив власну матір в Україні, потрапив у полон

Російський військовий із окупованого Криму бомбив літакомвласну матір у Полтавській області.

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У СБУ повідомили, що мати дізналася про те, що літак її сина збили, а він потрапив у полон, з українських новин:

"Тепер із окупантом, якого збили 5 березня над Миколаєвом, розмовляють слідчі та контррозвідники СБУ. Він відповість за всією суворістю закону! А Україна обов'язково переможе!".

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