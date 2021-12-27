Частину України засипатиме снігом: погода на 27 грудня (карта)

Заморозки спровокують ожеледицю на дорогах/Колаж: "Сьогодні"
У понеділок, 27 грудня, в Україні подекуди прогнозують опади. Сніг варто очікувати на заході та півдні країни. У порівнянні з попереднім днем опадів не буде у північних регіонах, а також на сході.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Сьогодні сніг ітиме у Львівській, Тернопільській, Закарпатській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Вінницькій, Одеській, Миколаївській, Херсонській, Запорізькій областях, а також у Криму. На решті території очікується мінлива хмарність. Вітер — південно-східний, 3-8 м/с.
На заході очікується від -5 до +1 градусів. На сході прогнозують 6-8 градусів нижче нуля.
У північних регіонах — від -2 до -6 градусів. На півдні — від -5 до +3 градусів.
У Києві опадів не прогнозують, 4-6 градусів нижче нуля, а в Сімферополі варто очікувати мокрий сніг – 1-3 градуси тепла.
Через заморозки в деяких областях можлива ожеледь!
Рекомендації для пішоходів під час ожеледиці:
- Не поспішайте, не соромтесь "човгати" ногами, наступайте на всю підошву, не піднімайте високо ноги.
- Обирайте взуття на підошві з мікропористої чи іншої м’якої основи без підборів.
- При ходьбі центр тяжіння тіла спрямовуйте вперед.
- Спускаючись чи піднімаючись сходами, тримайтеся за поручні, обов’язково ставте на сходинку обидві ноги.
- Обходьте металеві кришки люків.
- Будьте уважні на тротуарі – автомобіль чи автобус може занести і не вдасться вчасно загальмувати.
- Переходьте вулицю лише на зелене світло, а краще через підземні переходи.
- Попросіть своїх бабусь та дідусів залишитися в цей період вдома.
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