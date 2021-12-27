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Частину України засипатиме снігом: погода на 27 грудня (карта)

Володимир Козир
27 грудня, 06:00
Цього дня в країні очікується мороз, а пориви вітру сягатимуть 10 м/с

Заморозки спровокують ожеледицю на дорогах/Колаж: "Сьогодні"

У понеділок, 27 грудня, в Україні подекуди прогнозують опади. Сніг варто очікувати на заході та півдні країни. У порівнянні з попереднім днем опадів не буде у північних регіонах, а також на сході.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Сьогодні сніг ітиме у Львівській, Тернопільській, Закарпатській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Вінницькій, Одеській, Миколаївській, Херсонській, Запорізькій областях, а також у Криму. На решті території очікується мінлива хмарність. Вітер — південно-східний, 3-8 м/с.

На заході очікується від -5 до +1 градусів. На сході прогнозують 6-8 градусів нижче нуля.

У північних регіонах — від -2 до -6 градусів. На півдні — від -5 до +3 градусів.

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У Києві опадів не прогнозують, 4-6 градусів нижче нуля, а в Сімферополі варто очікувати мокрий сніг – 1-3 градуси тепла.

Через заморозки в деяких областях можлива ожеледь!

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Рекомендації для пішоходів під час ожеледиці:

  • Не поспішайте, не соромтесь "човгати" ногами, наступайте на всю підошву, не піднімайте високо ноги.
  • Обирайте взуття на підошві з мікропористої чи іншої м’якої основи без підборів.
  • При ходьбі центр тяжіння тіла спрямовуйте вперед.
  • Спускаючись чи піднімаючись сходами, тримайтеся за поручні, обов’язково ставте на сходинку обидві ноги.
  • Обходьте металеві кришки люків.
  • Будьте уважні на тротуарі – автомобіль чи автобус може занести і не вдасться вчасно загальмувати.
  • Переходьте вулицю лише на зелене світло, а краще через підземні переходи.
  • Попросіть своїх бабусь та дідусів залишитися в цей період вдома.

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