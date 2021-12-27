Частину України засипатиме снігом: погода на 27 грудня (карта)

Заморозки спровокують ожеледицю на дорогах/Колаж: "Сьогодні"

У понеділок, 27 грудня, в Україні подекуди прогнозують опади. Сніг варто очікувати на заході та півдні країни. У порівнянні з попереднім днем опадів не буде у північних регіонах, а також на сході.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Сьогодні сніг ітиме у Львівській, Тернопільській, Закарпатській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Вінницькій, Одеській, Миколаївській, Херсонській, Запорізькій областях, а також у Криму. На решті території очікується мінлива хмарність. Вітер — південно-східний, 3-8 м/с.

На заході очікується від -5 до +1 градусів. На сході прогнозують 6-8 градусів нижче нуля.

У північних регіонах — від -2 до -6 градусів. На півдні — від -5 до +3 градусів.

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У Києві опадів не прогнозують, 4-6 градусів нижче нуля, а в Сімферополі варто очікувати мокрий сніг – 1-3 градуси тепла.

Через заморозки в деяких областях можлива ожеледь!

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Рекомендації для пішоходів під час ожеледиці:

Не поспішайте, не соромтесь "човгати" ногами, наступайте на всю підошву, не піднімайте високо ноги.

Обирайте взуття на підошві з мікропористої чи іншої м’якої основи без підборів.

При ходьбі центр тяжіння тіла спрямовуйте вперед.

Спускаючись чи піднімаючись сходами, тримайтеся за поручні, обов’язково ставте на сходинку обидві ноги.

Обходьте металеві кришки люків.

Будьте уважні на тротуарі – автомобіль чи автобус може занести і не вдасться вчасно загальмувати.

Переходьте вулицю лише на зелене світло, а краще через підземні переходи.

Попросіть своїх бабусь та дідусів залишитися в цей період вдома.

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