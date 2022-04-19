Частину України накриють опади! Погода на 19 квітня (карта)

Подекуди прогнозують дощі з грозами/Фото: колаж: "Сьогодні"

Погода в Україні у вівторок, 19 квітня, буде теплою. Місцями очікуються опади з грозами. Пориви вітру сьогодні сягатимуть 10 м/с.

Про це повідомляє Укргідрометцентр

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Якою буде погода?

Сьогодні дощ прогнозують у Житомирській, Київській, Чернігівській, Сумській, Черкаській, Полтавській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Запорізькій областях та у Криму. Дощі з грозою прогнозують у Харківській, Луганській та Донецькій областях. На решті території — мінлива хмарність. Вітер — північно-західний, 5-10 м/с.

На заході стовпчики термометрів коливатимуться від 7 до 11 градусів тепла. На сході прогнозують +17...+21 градус.

У північних регіонах – 7-13 градусів тепла. На півдні очікується 10-15 градусів вище нуля.

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У Києві прогнозують дощ, 7-9 градусів тепла, а в Сімферополі теж очікуються опади – +10...+12 градусів.

Погода та її вплив на людину

Зміни погоди не однаково позначаються на самопочутті різних людей. У здорової людини при зміні погоди відбувається своєчасне налаштування фізіологічних процесів в організмі до умов навколишнього середовища, що змінюються. В результаті підсилюється захисна реакція, і здорові люди практично не відчувають негативного впливу погоди.

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У хворої людини пристосувальні реакції ослаблені, тому організм втрачає здатність швидко "перебудовуватися". Вплив погодних умов на самопочуття людини пов'язаний також з віком та індивідуальною сприйнятливістю організму.

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