"Часто ходить до Офісу президента". Арахамія пояснив, чому на главу МВС висунули Монастирського

Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія був ініціатором висування Дениса Монастирського на пост глави МВС замість Арсена Авакова.

"Чому Монастирський? Я запропонував (Зеленському – ред.), якщо так чесно. Взагалі Монастирський досить часто ходить до Офісу президента і завжди з правоохоронних питань доповідає. Він – людина в команді, і всі нормально до нього ставляться. Здається, у нього вистачить досить і дипломатії, і потужного менеджерського потенціалу, щоб цю роль виконувати", – розповів Арахамія в ефірі "Україна 24".

Голосувати за відставку Авакова і призначення Монастирського депутати будуть у п'ятницю, 16 липня, після години запитань до уряду. Арахамія каже, що не знає причини відставки Авакова, але не сумнівається, що парламент її підтримає. Як і призначення Монастирського.

Що відомо про кандидата на посаду глави МВС – читайте в матеріалі.

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