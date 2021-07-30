Чаус знайшовся і відразу загубився – СБУ "відбила" його у поліції: що сталося

Поліція повинна була везти суддю у Київ в суд для обрання запобіжного заходу, але несподівано до них нагрянула СБУ

СБУ викрала Чауса? Колаж "Сьогодні"

Суддя Микола Чаус, який знайшовся у Вінницькій області і його вже хотіли відвезти у Київ, знову загубився.

Про це повідомляє в Facebook Національної антикорупційне бюро (НАБУ).

Антикорупціонери відзначили, що станом на 15:30 суддя був затриманий поліцією, але на зв'язок з НАБУ правоохоронці не виходили.

"Закликаємо правоохоронців дотримуватися закону і передати підозрюваного, якого розшукують детективи, уповноваженим представникам Національного бюро", – йдеться у повідомленні.

Журналіст Юрій Бутусов у Facebook написав, що поліція нібито везла Чауса до Києва на суд для арешту і передачі НАБУ.

"Однак після затримання в село прибула група співробітників СБУ Вінницької області, які буквально відбили Чауса у наряду Могилів-Подільського районного відділення поліції, і вивезли Чауса у невідомому напрямку", – повідомив він.

За даними його джерел, Чауса звільнили за планом, розробленим в Офісі президента.

"Він знаходився на базі ГУР Міноборони і погодився співпрацювати з ОПУ під гарантію передачі його справи у СБУ від НАБУ, уникнення кримінальної відповідальності за корупцію. Це означає, що СБУ пред'явить Чаусу звинувачення за статтями незаконний перетин держкордону або будь-яку іншу статтю, яка знаходиться у підслідності СБУ. І після цього від Генпрокуратури зажадають передати справу Чауса в СБУ", – резюмував журналіст.

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У свою чергу адвокат Чауса Ростислав Кравець розповів Суспільному, що суддя перебуває у розшуку, його повинні доставити в Вищий антикорупційний суд для обрання йому запобіжного заходу, як це передбачає Кримінально-процесуальний кодекс.

"Я очікую, що або о сьомій годині сьогодні ввечері (30 липня – ред.) пана Чауса доправлять у Київ – єдине питання, чи буде суд працювати, – чи завтра із самого ранку його будуть доставляти в суд для обрання запобіжного заходу", – сказав він.

Ще один адвокат судді Юліан Балан в ефірі телеканалу "Україна 24" теж прокоментував ситуацію з його підзахисним.

"Припускаю, що це єдина можливість його легалізувати на території України після того, як його викрали. І той факт, що він зараз з'явився, і його взяли СБУ, НАБУ або інші органи, – напевно, це буде арешт і кримінальне провадження у справі, за яким він був оголошений у розшук", - повідомив він.

Джерело у Службі безпеки України уточнило "Сьогодні", що Чауса везуть до Києва не в НАБУ, а в СБУ. Спецслужба готує офіційну заяву, але опублікує її пізніше, оскільки глава відомства Іван Баканов знаходиться на засіданні РНБО.

Нагадаємо, 3 квітня в центрі молдавської столиці сталося викрадення судді Миколи Чауса, який втік з України і був оголошений у міжнародний розшук. Зі свого боку в СБУ помітили викрадення Чауса і відкрили справу.

У травні поточного року Микола Чаус, який ховався в Молдові, записав відеозвернення, в якому заявив, що нібито передав в Україну компромат на своїх викрадачів.