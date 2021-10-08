Чемпіон чемпіонів – Google представив дудл з легендарним українським борцем

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Компанія Google представила дудл, присвячений 150 рокам від дня народження чемпіона світу, українського борця Івана Піддубного.

Про це повідомили на сайті компанії.

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У Google нагадали, що Піддубний народився в 1871 році в невеликому селі. Там він працював на полі, а в 17 років пішов з дому в пошуках кращого життя. Роботу знайшов в порту Феодосії.

Дудл з Піддубним. Скріншот

"Спостерігаючи за матчем по греко-римської боротьби, організованим гастролюючим цирком, який відвідав портове місто, він вирішив випробувати свої сили. Піддубний попросив приєднатися до матчу, і, на превеликий подив, він переміг усіх суперників, включаючи відомих суперників світового рівня", – йдеться у повідомленні.

У 1897 році Піддубний приєднався до цирку як неприборканий борець, а вже в 1906 році він став першим борцем, який виграв два чемпіонати світу.

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"Переможна серія продовжилася шістьма титулами чемпіона світу, які принесли йому престижне ім'я "Чемпіон чемпіонів". (...) Він навіть виграв чемпіонат Америки 1926 року у віці 55 років! ", – додали в Google.

Цікаві факти про Піддубного