Чемпіонат світу з міні-футболу серед жінок і конкурс краси для моделей "плюс-сайз" – анонси СЬОГОДНІ

Ми зібрали всі найважливіші майбутні події 15 серпня в Україні і світі для читачів "Сьогодні".

Україна

О 20:00 в рамках Чемпіонату світу з міні-футболу серед жінок і молодіжних команд U-23 відбудеться Чемпіонат України з міні-футболу серед чоловіків, ветеранський чемпіонат і відкритий Чемпіонат міста Києва. У змаганнях візьмуть участь 8 збірних молодіжних команд U-23 і 8 жіночих збірних команд з Колумбії, Грузії, Чехії, Сенегалу, Словаччини, Молдови, Єгипту, Тунісу, Індії, Швейцарії, Мексики, США.

12-30 відбудеться щоденний брифінг спікера Міноборони України в прес-центрі Міністерства оборони України (Повітрофлотський проспект, 6).

Також 15 серпня всі причетні до свята відзначають День археолога України.

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Київ

О 19:00 в Київській опері (вул. Межигірська, 2) розпочнеться прем'єра камерного мюзиклу "Соломон і Суламіф: пісня пісень". Творчий колектив створив альтернативу масовим постановкам. За словами організаторів, в період карантину склад з трьох виконавців і трьох музикантів – найбільш оптимальний.

Київська область

15 серпня в "Парку Київська Русь" (Обухівський район, с. Копачів) пройде розважальна програма з кінними шоу і інтерактивними постановками на історичну тематику.

Одеса

О 19.00 розпочнеться гранд-фінал Регіонального конкурсу краси для жінок з пишними формами MISS&MRS PLUS SIZE Оdessa 2021. На глядачів чекає концерт, шоу-програма, показ нових колекцій українських дизайнерів (вул. Гоголя, 12, ресторан Art hall).