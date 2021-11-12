Черкаси переходять до "червоної зони" і шокуючі кадри з COVID-реанімації та моргу — головні новини за ніч

Кількість населених пунктів у "червоній зоні" зростає, а в Полтавській області показали COVID-ситуацію на фото та відео/Колаж: "Сьогодні"

Сайт "Сьогодні" зібрав найважливіші та найцікавіші новини, які ви могли пропустити, поки спали.

Черкаси переходять до "червоної зони": як працюватимуть школи та дитсадки

З 12 листопада Черкаси переходять до "червоної зони" карантину. Школярі йдуть на "дистанційку", але водночас деякі навчальні заклади продовжать працювати в очному режимі.

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Як в Україні працюють школи та садки під час жорсткого карантину. Фото: колаж "Сьогодні"

Полтавська ОДА показала шокуючі кадри з COVID-реанімації та моргу

Столичний відеоблогер Антон Гура випустив відео із Полтавської лікарні №5, де лікують хворих на COVID-19. Він заявив, що, за його інсайдерською інформацією, офіційні дані про заповненість ліжок у медустанові не відповідають дійсності і насправді там лікуються одиниці. У свою чергу Полтавська ОДА показала фото та відео з COVID-реанімації та моргу.

У деяких лікарнях Полтавської області місця для хворих на коронавірус майже закінчились/Колаж: "Сьогодні"

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У мігрантів Лукашенка з'явилася нова "жертва" – штурмують не лише Польщу

Прикордонне відомство Фінляндії повідомило, що до країни прибули близько 30 нелегалів, які потрапили до ЄС через територію Білорусі. Найближчим часом ця країна очікує на прибуття більшої кількості біженців.

Перші групи нелегалів прибувають до Фінляндії/Колаж "Сьогодні"

Все йде за планом: космічний корабель Crew Dragon пристикувався з МКС

Космічний корабель Crew Dragon американської компанії SpaceX у четвер, 11 листопада, пристиковався до Міжнародної космічної станції (МКС). На його борту перебувають четверо астронавтів.

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