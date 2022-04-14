Що таке "мінна безпека" – уряд випустив книгу для дітей

Для дітей створили книги про війну / Фото: Колаж: Сьогодні

В умовах війни діти не розуміли, що таке повітряна тривога, чому треба бігти в укриття, і що на дорогах можуть бути міни. Мінреінтеграції спільно з відомим видавництвом створило пам'ятку маленьким українцям.

"Діти – особлива аудиторія. Їм необхідні роз'яснення у доступній формі: що таке базові правила поведінки та як діяти при виявленні мін та інших вибухонебезпечних предметів", – зазначили у відомстві.

Сюжет книги "Мінна безпека не без ПЕКу" максимально просто розкриє складну тему у вигляді коміксу.

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Також у цій книзі за QR-посиланням можна перевірити свої знання або переглянути корисне відео. Інтерактивність книги допоможе в ігровій формі легко засвоїти матеріал.

Завантажити видання можна за посиланнями

1 частина

2 частина

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Війна вплине на українських дітей

В Україні з 3,2 млн дітей, що залишилися у своїх домівках, близько 1,6 млн ризикують жити на межі голоду й зіткнутися з ризиком нестачі їжі через війну.

Крім того, бойові дії призупинили торгівлю та знищують майбутній урожай.