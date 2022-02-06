Що взяти із собою на війну? Інструкція для захисників у разі нападу РФ

Захиснику потрібно мати із собою лише найважливіші речі/Колаж: "Сьогодні"

Нині існує реальна загроза повномасштабної війни Росії проти України. Мало не щодня з'являються нові подробиці про ймовірність вторгнення РФ. Через це варто знати, що потрібно взяти на війну, якщо вона дійсно буде.

Сайт "Сьогодні" склав інструкцію для тих, хто буде захищати нашу країну в разі повномасштабного вторгнення РФ.

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Що взяти із собою на війну?

Зручне взуття . Під час військових дій вам зобов'язані видати черевики (берці). Однак у них не завжди зручно. Про це варто подбати заздалегідь та взяти із собою зручне для вас взуття, яке стійке до поганих погодних умов. Крім того, варто не забути про гумові капці, оскільки, зрозуміле діло, ви не будете 24 години у військовому взутті. Ноги повинні відпочивати. Крім того, у капцях ви будете ходити в душ, на сніданок чи вечерю.

. Під час військових дій вам зобов'язані видати черевики (берці). Однак у них не завжди зручно. Про це варто подбати заздалегідь та взяти із собою зручне для вас взуття, яке стійке до поганих погодних умов. Крім того, варто не забути про гумові капці, оскільки, зрозуміле діло, ви не будете 24 години у військовому взутті. Ноги повинні відпочивати. Крім того, у капцях ви будете ходити в душ, на сніданок чи вечерю. Спідня білизна . Крім зручного взуття, варто взяти із собою декілька пар шкарпеток. Хоча армія скоріше за все вас забезпечить ними, однак перестрахуватися варто. Крім шкарпеток не потрібно забувати й про іншу спідню білизну.

. Крім зручного взуття, варто взяти із собою декілька пар шкарпеток. Хоча армія скоріше за все вас забезпечить ними, однак перестрахуватися варто. Крім шкарпеток не потрібно забувати й про іншу спідню білизну. Шапка та баф . Мати із собою власну флісову шапку та баф не завадить навіть попри те, що в армії їх видати можуть. Їх ціна не висока, однак користь в осінньо-зимовий період безумовна.

. Мати із собою власну флісову шапку та баф не завадить навіть попри те, що в армії їх видати можуть. Їх ціна не висока, однак користь в осінньо-зимовий період безумовна. Дощовик . Він знадобиться вам, коли на вулиці йтиме дощ чи сніг. Ви збережете одяг сухим, що дозволить вам почувати себе комфортно.

. Він знадобиться вам, коли на вулиці йтиме дощ чи сніг. Ви збережете одяг сухим, що дозволить вам почувати себе комфортно. Аптечка . Покладіть в аптечку ті препарати, які необхідні особисто вам. Крім того, не забудьте про знеболюючі, препарати від отруєння та діареї, пластир, бинт.

. Покладіть в аптечку ті препарати, які необхідні особисто вам. Крім того, не забудьте про знеболюючі, препарати від отруєння та діареї, пластир, бинт. Павербанк та кабель . Зовнішній акумулятор для телефону знадобиться вам у різні кризові ситуації, якщо телефон розрядиться. Також варто подбати про кабель до смартфона. За можливості, покладіть запасний.

. Зовнішній акумулятор для телефону знадобиться вам у різні кризові ситуації, якщо телефон розрядиться. Також варто подбати про кабель до смартфона. За можливості, покладіть запасний. Засоби гігієни. Без засобів гігієни вам не обійтися. Візьміть із собою рушник, мило для вмивання та прання, зубну пасту та щітку, а також невеликі ножиці для нігтів.

Вищеперераховані речі є необхідними, якщо ви берете участь у військових діях. Звичайно, цей список можна ще доповнювати, однак чим менше речей, тим зручніше.

Загроза вторгнення Росії

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