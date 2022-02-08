Дивом утримала! Під Вінницею 12-річна школярка врятувала брата від смерті на ставку (відео)

Під Вінницею дивом врятували дитину. / Фото: Колаж: Сьогодні

У Вінницькій області на глибокому ставку ледь не загинула дитина. Хлопчик, що навчається у 4 класі, приїхав в гості до родичів, але прогулянка з місцевими дітьми ледь не закінчилася фатально.

Про це повідомляє кореспондент "Сьогодні".

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Як все відбулося

Подія трапилася у селі Тростянець Вороновицької територіальної громади. В сели викопана дуже глибока копанка.

Місце, де ледь не сталася трагедія. Фото: Сьогодні

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Діти пішли кататися на гірці, але 4-класник та відлучився від гурту, пішов до копанки, глибиною до 3 трьох метрів. Його друзі вже розійшлися. Залишилась лише двоюрідна сестра, учениця 6 класу Ангеліна Соболь.

Саме вона помітила, що хлопчик пішов до копанки та пішла за ним і побачила, що той стоїть на льоду і б'є палицею. В якийсь момент лід тріснув і хлопчик пішов під воду. Дівчинка кинулась до нього, подала палицю, оскільки витягти сил не вистачило, другою рукою набрала по телефону маму.

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Хлопчик провів у крижаній воді близько 5 хвилин, а потім в нього закінчилися сили і почав відпускати палицю. В цей момент до ставка прийшли дорослі і врятували дитину.

Дівчинка може отримати винагороду

За сміливість Ангеліну Соболь номінуватимуть на героя-рятівника року. Такою нагородою відзначають непересічних особистостей, які проявили мужність і героїзм під час порятунку людей, майна, ліквідації пожеж, аварій, надзвичайних ситуацій, стихійного лиха.

Нагородження, як правило, відбувається 17 вересня, до Дня рятівника.

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