Дивом вижив: у Дніпропетровській області дитина випала з 4-го поверху

Дитина знаходиться в тяжкому стані / Колаж "Сьогодні"

У селі Мала Костромка Дніпропетровської області дев'ятирічний хлопчик випав з четвертого поверху недобудованого будинку. У хлопчика безліч травм.

Про це пише Дніпро Час

Подробиці

Реклама

Інцидент трапився близько 19:22. Дитину доставили в реанімаційне відділення Криворізької міської лікарні №8. У неї діагностували кататравмы, закритий перелом гомілки, а перелом хребта поки не підтверджений. Хлопчик у важкому стані.

Постраждалий – учень 4-го класу Зеленодольської школи №1.

Реклама

Читайте також: В Умані школярка вистрибнула з восьмого поверху багатоповерхівки

Зросла кількість самогубств

За 2020 рік неповнолітні скоїли 123 самогубства або їх спроби. Лише за три місяці 2021 року зафіксували вже 101 такий випадок. Кількість випадків психічного і фізичного насильства проти неповнолітніх останніми роками залишалася на досить високому рівні.

Раніше ми повідомляли:

У Запоріжжі 39-річний чоловік вистрибнув з вікна і впав на маленьку дитину. В результаті пригоди обидва загинули. Інцидент стався на вулиці Історичній 31 грудня.

В результаті пригоди обидва загинули. Інцидент стався на вулиці Історичній 31 грудня. У Києві в Солом'янському районі чоловік вистрибнув з вікна багатоповерхівки.