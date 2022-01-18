Дивом вижила. Аварійне чотирьохметрове дерево ледь не вбило жінку поблизу Львова (відео)

Величезне старе дерево привалило жінку на Львівщині: їй буквально розтрощило ребра. Трухлявий стовбур не встояв через сильний вітер. Місцеві вже просили комунальників його спиляти. Чому посадовці не відреагували? І в якому стані травмовала перехожа – дізналася корепондентка "Сьогодні" Оксана Лабойко.

Велетенське дерево, яке перегородило весь тротуар, зняли на відео перехожі. Як воно впало – Настя бачила з вікна, але каже не помітила, що під березою саме йшла жінка. Що сталася біда – зрозуміла, коли почали збігатися люди.

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"Був сильний вітер і дерево просто на моїх очах почало нахилятися і падати і іскри дуже сильно летіли, тому що дерево напевно зачепило проводи і іскри дуже летіли", – розповіла очевидиця Анастасія Лазор.

В якому стані жінка

Лікарі кажуть – 59-річна жінка, на яку гепнулася береза, вижила дивом. Але має чотири поламані ребра.

"Скоріш за все її тільки тільки зачепило. Хоча для жінки це травми складні, тому що перелами ребер будуть лікуватися мінімум місяць", – розповів заступник головного дікаря Самбірської центральної районної лікарні Степан Саврун.

Постраждала – досі в шоковому стані. Спілкуватися з журналістами не захотіла.

Місцеві жителі просили зрізати дерево

Березу, яка впала на перехожу, самбірські комунальники прибрали з вулиці дуже швидко. Але на тротуарі залишився слід і видно, яким великим було дерево – щонайменше чотири метри. А це його корінь і він геть трухлявий. Те, що дерево аварійне – видно не було – каже голова ОСББ сусіднього будинку. Втім, з берези часто падали гілки і пожильці зверталися в міську раду, аби її зрізали.

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"21-й рік весною ми зверталися. Літом то ж ніхто не зрізає, осінню сказали, що гроші вже використані, що весною 22-го року питання буде розглянуте", – розповів голова ОСББ сусіднього будинку.

У міськраді Самбора твердять – що дерево аварійне, не знали. Пожильці, мовляв, просили лише обрізати гілки.

Поки комунальники не зв'язувалися з постраждалою, але мер запевнив "Сьогодні", що вона дістане від міста допомогу. Яку саме, не уточнив.

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