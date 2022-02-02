COVID-19 лікуватимуть "Молнупіравіром". Коли таблетки з'являться в Україні

У країні скоро будуть використовувати таблетки від коронавірусу "Молнупіравір" / Фото: Колаж: Сьогодні

В Україні скоро з'являться таблетки від коронавірусу. Міністерство охорони здоров'я очікує на постачання перших 60 тисяч курсів препарату "Молнупіравір" 5 лютого.

Про це під час засідання Комітету ВР з питань здоров'я нації сказав міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко. Укрінформ.

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"Очікуємо на перше постачання 60 тис. курсів у суботу препарату "Молнупіравір", який був законтарктований нами. Це противірусний препарат прямої дії", – сказав Ляшко.

Він додав, що в регіони вже було доставлено першу партію препарату "Ремдесівір" для лікування COVID-19.

Що таке "Молнупіравір"?

"Молнупіравір" – це препарат прямої дії, який блокує фермент, необхідний вірусу для відтворення генетичного коду, запобігає розмноженню вірусу та знижує ризик тяжкого перебігу хвороби. Препарат – це таблетки, тому немає особливих вимог до зберігання та його зручно приймати.

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Спочатку пігулки були розроблені як засіб проти грипу, але клінічні випробування показали, що ліки знижують ризик госпіталізації та смерті при коронавірусі.

Для кого призначено препарат?

"Молнупіравір" насамперед призначатимуть пацієнтам, які мають хоча б один із таких факторів ризику:

зайва вага;

вік понад 60 років;

цукровий діабет;

хвороби серця.

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