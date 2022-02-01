COVID-19 одночасно з грипом. Як розпізнати флурон і вберегтися (відео)

Захворіти одночасно на коронавірус і грип. Тільки уявіть, поєднання двох небезпечних та важких недуг – цілком можливо. Це вже трапляється з українцями. Лікарі називають такий вірусний коктейль – флурон.

Як його розпізнати – читайте далі в матеріалі "Сьогодні".

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Температура 40, пневмонія 4 ступені та двосторонній гайморит. З таким "букетом" симптомів українська співачка Камалія потрапила до лікарні. Спочатку – підозрювали коронавірус. Втім, аналізи підтвердили – флурон.

Флурон – це одночасне інфікування грипом та ковідом. Тепер таке поєднання вірусів як слід не досліджено, тому і спрогнозувати перебіг хвороби важко. Медики кажуть: ковід та грип можуть як посилити симптоми один одного, так і навпаки – нейтралізувати.

Поєднана інфекція не настільки буде страшна, як тандемна – коли спочатку перехворіти на щось одне, а потім зустрітися з іншою інфекцією. Будь-яка інфекція, якщо ви її перенесли досить легко, все одно вплинула і знизила певні ресурси вашої імунної системи й найближчі тижні ваш захист буде знижено.

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Тому ймовірність важчого перебігу хвороби є. Але симптоми флурону типові як для грипу, так і коронавірусу. Встановити, на що саме хворіє людина, можна лише за допомогою спеціальних ПЛР-тестів. І такі випадки зараження були передбачуваними, кажуть епідеміологи, і залежать від одночасного спалаху грипу та коронавірусу.

Ті поодинокі випадки, які сьогодні виявлені, які сьогодні вивчаються – вивчаються у дітей, вивчаються у дорослих.

Проте небезпека підхопити одразу два віруси зникне разом із закінченням сезону грипу – а це буде посеред весни.

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Поки що вберегтися від флурону можливо лише завдяки вакцинації та заходам безпеки. Епідеміологи радять носити маски та уникати великого скупчення людей.

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