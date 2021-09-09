COVID-сертифікат в Україні. Скільки діє і як отримати

Паспорт вакцинації треба буде міняти раз на пів року / Фото: колаж "Сьогодні"
В Україні вакциновані громадяни можуть отримати COVID-сертифікат, що засвідчує проходження базового курсу щеплення. Але, періодично документ потрібно міняти.
Навіщо він потрібен
Головний плюс COVID-сертифікату міжнародного зразка – це можливість подорожувати в країни, які його визнали.
Але цей документ стане в нагоді і всередині країни. Наприклад, сертифікати можуть стати пропусками з QR-кодами в разі нового локдауну .
Скільки діє COVID-сертифікат
Документ необхідно буде міняти раз на пів року – це стосується і внутрішнього і міжнародного сертифікату.
"Внутрішній сертифікат поки видається на півроку. Через півроку треба буде відмовитися від нього і завантажити новий. Таким чином і міжнародний, і внутрішній сертифікати будуть видаватися на 1 рік з моменту завершення курсу щеплення", – сказав головний санітарний лікар Ігор Кузін.
Яка інформація міститься в COVID-сертифікаті
Згідно з постановою Кабміну, сертифікат міститиме в собі наступну інформацію:
- прізвище, ім'я власника українською мовою;
- дату народження власника;
- унікальний номер сертифікату;
- кінцеву дату терміну дії сертифіката;
- дані про повний курс вакцинації від COVID-19;
- інформацію про факт одужання від COVID-19 і / або
- про тестування на COVID-19.
Відзначимо, що кожному COVID-сертифікату присвоюється унікальний електронний ідентифікатор і формується QR-код.
Крім того, в мобільному додатку бачитимете зображення власника сертифіката. Її візьмуть з Єдиного державного демографічного реєстру.
Як оформити сертифікат в додатку
Для створення сертифіката потрібні ID-карта або закордонний паспорт в "Дії".
Як це працює на практиці:
- спочатку потрібно оновити додаток "Дія" до останньої версії;
- потім – зробити в меню "Дія.Підпис";
- потім в "Послуги" COVID-сертифікат додати через "Дія.Підпис" сертифікат.
Як повідомив віце-прем'єр-міністр – міністр цифровий трансформації Михайло Федоров під час брифінгу 20 серпня, в Україні буде два COVID-сертифікату – зовнішній і внутрішній. Різниця полягає в кількості медичної інформації та наявності фото.
Нагадаємо, що:
в італійському місті Ровіго оштрафували відвідувача піцерії, який обідав у закладі без "зеленого пропуску", який свідчить про наявність вакцинації від коронавірусу, негативний ПЛР-тест або нещодавно перенесену хворобу. З 6 серпня такий документ обов'язковий для доступу в ресторани і бари в приміщеннях. З 1 вересня його дія пошириться на італійські школи, університети і транспорт.
український COVID-сертифікат eже визнають за кордоном. Одним з перших його дію перевірив журналіст Олег Деренюга, перебуваючи на території Франції.