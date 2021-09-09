COVID-сертифікат в Україні. Скільки діє і як отримати

Паспорт вакцинації треба буде міняти раз на пів року / Фото: колаж "Сьогодні"

В Україні вакциновані громадяни можуть отримати COVID-сертифікат, що засвідчує проходження базового курсу щеплення. Але, періодично документ потрібно міняти.

Навіщо він потрібен

Головний плюс COVID-сертифікату міжнародного зразка – це можливість подорожувати в країни, які його визнали.

Але цей документ стане в нагоді і всередині країни. Наприклад, сертифікати можуть стати пропусками з QR-кодами в разі нового локдауну .

Скільки діє COVID-сертифікат

Документ необхідно буде міняти раз на пів року – це стосується і внутрішнього і міжнародного сертифікату.

"Внутрішній сертифікат поки видається на півроку. Через півроку треба буде відмовитися від нього і завантажити новий. Таким чином і міжнародний, і внутрішній сертифікати будуть видаватися на 1 рік з моменту завершення курсу щеплення", – сказав головний санітарний лікар Ігор Кузін.

Яка інформація міститься в COVID-сертифікаті

Згідно з постановою Кабміну, сертифікат міститиме в собі наступну інформацію:

прізвище, ім'я власника українською мовою;

дату народження власника;

унікальний номер сертифікату;

кінцеву дату терміну дії сертифіката;

дані про повний курс вакцинації від COVID-19;

інформацію про факт одужання від COVID-19 і / або

про тестування на COVID-19.

Відзначимо, що кожному COVID-сертифікату присвоюється унікальний електронний ідентифікатор і формується QR-код.

Крім того, в мобільному додатку бачитимете зображення власника сертифіката. Її візьмуть з Єдиного державного демографічного реєстру.

Як оформити сертифікат в додатку

Для створення сертифіката потрібні ID-карта або закордонний паспорт в "Дії".

Як це працює на практиці:

спочатку потрібно оновити додаток "Дія" до останньої версії;

потім – зробити в меню "Дія.Підпис";

потім в "Послуги" COVID-сертифікат додати через "Дія.Підпис" сертифікат.

Як повідомив віце-прем'єр-міністр – міністр цифровий трансформації Михайло Федоров під час брифінгу 20 серпня, в Україні буде два COVID-сертифікату – зовнішній і внутрішній. Різниця полягає в кількості медичної інформації та наявності фото.

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