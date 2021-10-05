Далі гірше? Коли в Україні буде пік захворюваності COVID-19

У піковий період буде максимальне навантаження на систему охорони здоров'я / Колаж "Сьогодні"
В Україні пік захворюваності COVID-19 може тривати від середини листопада до середини грудня. Ситуація в регіонах швидко погіршується.
Про це пише ТСН.
піковий період
"Кілька регіонів вже знаходяться в "помаранчевій зоні". Ми в МОЗ очікуємо пікові навантаження на систему – від середини листопада до середини грудня цього року. Це буде піковий період, коли ми будемо мати максимальне навантаження на систему охорони здоров'я ", – розповів головний санітарний лікар Ігор Кузин ..
Додаткові місця
За словами Кузіна, зараз в країні розгорнута мережа першої хвилі лікарень для інфікованих коронавируса, де майже 98% ліжок мають підведений кисень.
"Зараз 44 тисяч ліжок в першій хвилі. Додатково можемо розгорнути до 70 000 ліжок. У кожній області є резервні лікарні – одна, дві, навіть три, які будуть працювати в гіршому випадку ", – розповів Ігор Кузин.
У МОЗ впевнені, що навіть при найгіршому сценарії розвитку захворюваності COVID-19 в Україні вистачить і ліжок, і кисню.
Області, які відповідають "помаранчевій зоні" карантину
Станом на 5 жовтня вісім областей України відповідають "помаранчевій зоні"адаптивного карантину:
- Житомирська
- Закарпатська
- Запорізька
- Рівненська
- Сумська
- Харківська
- Херсонська
- Чернівецька
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