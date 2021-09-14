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Данілов не перший: хто ще пропонував перейти на латиницю замість кирилиці

Світлана Москаленко
14 вересня, 06:05
Чи має ідея латинізації нашої мови історичне підґрунтя, та чи готові до новацій українці

Під час переходу на латиницю на українців чекають труднощі. Колаж "Сьогодні"

Перевести українську мову на латиницю – таку ідею озвучив секретар РНБО Олексій Данілов. Ця думка одразу викликала бурхливу дискусію як в колі мовознавців, так і в суспільстві.

Кореспондент "Сьогодні" Євген Назаренко спробував розібратись – чи має ідея латинізації нашої мови історичне підґрунтя, та чи готові до новацій українці.

Не тільки Данілов

По-перше, це лише пропозиція, а не вимога. По-друге – Данілов не перший, хто висунув ідею латинізації української мови. У 2018-му році тодішній очільник МЗС Павло Клімкін після спілкування з польським колегою, запропонував подумати про подвійну абетку в українській мові.

"Він сказав, з точки зору вивчення і кирилиці, і латиниці з дитячих років – це дозволить українцям краще бути дотичними до європейського простору і простіше опановувати європейські мови", – передає Клімкін розмову з колегою.

Тодішній парламент відмовився навіть брати до розгляду це питання.

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Що кажуть мовознавці

Ми вирішили звернутись за коментарем до людини, яка знає про українську мову все – директора інституту української мови Національної академії наук Павла Гриценка. Його обурює пропозиція Олексія Данілова.

"Коли ми маємо в руках 1056-57 років величезні пам'ятки, а вони зберіглися, то оцим уставом, рівненькими літерами були написані сотні і сотні книг", – каже про нашу абетку Гриценко.

Мовознавець упевнений – українська мова може бути лише з кириличною абеткою. Адже в такій формі вона існує понад тисячу років.

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Чи готові українці

Новини "Сьогодні" попросили випадкових людей написати слово "незалежність" латиницею. Воно важке слово для латинської абетки.

Зрештою, ніхто правильно слова "незалежність" не написав вірно. Тому у разі переходу нашої мови на латинську абетку навчатись доведеться майже з нуля. Щоправда, є успішні приклади. На латинську абетку свого часу перейшов Азербайждан і Молдова, а зараз активно переходить Казахстан.

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