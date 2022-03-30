Декан історичного факультету КНУ пішов у тероборону (фото)

Декан одного з факультетів КНУ імені Шевченка пішов на фронт. Фото: колаж "Сьогодні"

Декан історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка Іван Патриляк пішов на фронт боронити Україну.

Відповідне фото опублікували на сторінці у Facebook Патриляка.

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Як стало відомо, Іван Патриляк наразі є боєць територіальної оборони України з позивним "Декан".

Добровольців тероборони прирівняли до ветеранів війни – Рада

Верховна Рада України ухвалила законопроєкт щодо територіальної оборони. Тепер добровольців тероборони буде визнано ветеранами війни. Про це розповіла керівниця партії "Слуга народу" Олена Шуляк.

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Добровольців Сил територіальної оборони ЗСУ буде визнано учасниками бойових дій та особами з інвалідністю внаслідок війни. В Україні також запроваджується соціальний захист нової категорії осіб – сім’ї загиблих (померлих) захисників та захисниць України.