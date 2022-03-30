Декан історичного факультету КНУ пішов у тероборону (фото)

Декан одного з факультетів КНУ імені Шевченка пішов на фронт. Фото: колаж "Сьогодні"
Декан історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка Іван Патриляк пішов на фронт боронити Україну.
Відповідне фото опублікували на сторінці у Facebook Патриляка.
Як стало відомо, Іван Патриляк наразі є боєць територіальної оборони України з позивним "Декан".
Добровольців тероборони прирівняли до ветеранів війни – Рада
Верховна Рада України ухвалила законопроєкт щодо територіальної оборони. Тепер добровольців тероборони буде визнано ветеранами війни. Про це розповіла керівниця партії "Слуга народу" Олена Шуляк.
Добровольців Сил територіальної оборони ЗСУ буде визнано учасниками бойових дій та особами з інвалідністю внаслідок війни. В Україні також запроваджується соціальний захист нової категорії осіб – сім’ї загиблих (померлих) захисників та захисниць України.
"Відповідне рішення ми прийняли сьогодні в парламенті. Ці положення передбачені законопроєктом 7151 про статус ветеранів війни, гарантії їхнього соцзахисту (в частині уточнення норм, що врегульовують питання визначення категорій осіб, які визнаються ветеранами війни та членами сімей загиблих захисників та захисниць України)", – додала Шуляк.