"Денацифікація" триває: окупанти вдарили по житлових будинках під Києвом (відео)

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Окупанти 4 березня обстріляли багатоповерхові житлові будинки в селищі Софіївська Борщагівка під Києвом, а також в Ірпені.

"Російська армія почала обстрілювати Борщагівську ОТГ, прилетіло до ЖК "Софія", – повідомляє Telegram-канал "НеинтЭрЭсная Борщаговка".

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Своєю чергою, Telegram-канал Nexta опублікував відео обстрілу житлових будинків в Ірпені під Києвом

У Гаазі ініціювали початок розслідування злочинів Росії

Прокурор Міжнародного кримінального суду в Гаазі Карім Хан заявив, що починає розслідування можливих воєнних злочинів та злочинів проти людяності в Україні. Про це йдеться у його заяві на сайті суду.

"Я ознайомився з висновками Управління щодо попереднього вивчення ситуації в Україні та підтвердив наявність розумних підстав для початку розслідування", – йдеться у повідомленні.

За словами прокурора, є підстави вважати, що воєнні злочини та злочини проти людяності були скоєні в Україні. Він доручив своїй команді вивчити всі можливості збереження доказів.