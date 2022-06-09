Депп воював? У "ЛНР" окупанти зганьбилися зі стендом "дідів-героїв СРСР" (фото)

Росія вкотре осоромилася. Фото: колаж "Сьогодні"

У захопленому Алчевську Луганської області окупаційна "влада" знову осоромилась. Цього разу вона зганьбилася зі стендом "дідів-героїв СРСР". Там вороги розмістили відомих голлівудських акторів.

Про це повідомляє DonPress.

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Як стало відомо, "влада" як "дідів-героїв СРСР" розмістила на спеціальному стенді фотографії відомих голлівудських акторів – Ештона Катчера та Джонні Деппа.

Стенд з акторами у Луганській області

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РФ вкотре осоромилася фейковим відео з України

Російські ЗМІ продовжують поширювати пропаганду та фейки. Цього разу вони осоромились, опублікувавши старе відео – видали ролик за свій і заявили про нібито російський удар по українській техніці. Про це повідомив офіцер ЗСУ Анатолій Штефан "Штірліц" у своєму Telegram-каналі.

РосЗМІ розмістили в Мережі нібито кадри російського удару по українській батареї 155-міліметрових гаубиць М777 виробництва США.

Анатолій Штефан заявив, що це фейк. У коментарях користувачі Мережі написали, що опубліковані кадри – це давній обстріл Чернігівської розв'язки з ВВС (Важка вогнеметна система, – Ред.).

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"На перших кадрах давній обстріл Чернігівської розв'язки з ВВС", – написали користувачі Мережі.

Раніше ми розповідали, що російські пропагандисти оприлюднили в Мережі нібито документацію полку "Азов", яка має ознаки підробки.

Крім того, відео зустрічі президента Росії Володимира Путіна з міністром оборони Сергієм Шойгу у Москві могло бути фейковим.