Депутат Трубіцин вийшов із "Слуги народу"

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Депутат Київради Владислав Трубіцин, якому НАБУ інкримінує отримання великого хабаря, зупинив своє членство в партії "Слуга народу" на період слідства.

Відповідну заяву голови партії Олени Шуляк поширила пресслужба "Слуги народу".

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"Сьогодні отримала його заяву, з якої стало відомо, що на період проведення досудового слідства та винесення судового рішення у справі Трубіцин зупиняє членство у партії. Згідно зі статутом нашої партії, всі члени мають право у будь-який час припинити своє членство у політсилі, навіть не вказуючи підстав. Тому ми відпустили Трубіцина", – зауважила Шуляк.

Що інкримінують депутату

Слідство вважає, що депутат Київради з п'ятьма спільниками організували корупційну схему, за якою отримували від підприємців неправомірний зиск за розміщення точок сезонної пересувної торгівлі, повідомили в НАБУ.

Незважаючи на те що право на розміщення таких точок надавалося за результатами відкритих торгів, їх потенційних учасників інформували, що перемогу можуть здобути лише заздалегідь визначені компанії за винагороду.

Слідство документувало злочинну діяльність учасників схеми майже рік. Детективи НАБУ зафіксували передачу 1,39 млн грн неправомірної вигоди двома траншами. Під час отримання другої частки – 1,26 млн грн – учасників схеми піймали на гарячому.

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Хто такий Владислав Трубіцин

Журналіст Юрій Бутусов повідомив, що затриманий на хабарі депутат – впливовий "слуга народу" Владислав Трубіцин, голова комісії Київради з підприємництва та благоустрою.

За словами журналіста, Трубіцин – ключова людина у видачі дозволів на МАФи в Києві, він пов'язаний з главою Офісу президента Андрієм Єрмаком. Бутусов нагадав, що Єрмак до свого приходу в політику як юрист та лобіст оформляв дозволи на МАФи, літні майданчики ресторанів та об'єкти нерухомості в Києві.