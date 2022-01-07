Дівчину знайшли з ножем у спині. В Харківській області Святвечір ледь не закінчився трагедією

Виявилося, що чоловік хотів вбити доньку своєї співмешканки. / Фото: Колаж: Сьогодні

В Харківській області у Святвечір святкування ледь не завершилося трагедією. Чоловік встромив ножа в спину своєї співмешканки та хотів вчинити суїцид.

Про це повідомили у пресслужбі поліції.

Поранену дівчину знайшли сусіди

Подія сталася в селі Андіївка. 6 січня о 22:40 в поліцію зателефонували місцеві жителі. Жінка заявила про те, що навпроти її будинку лежить місцева мешканка з ножем у спині.

Поліція з'ясувала, що до скоєння злочину причетний 52-річний чоловік, раніше судимий за нанесення умисного тяжкого тілесного ушкодження.

Постраждалій встромили ножа в спину

У Святвечір чоловік разом зі своєю співмешканкою та її донькою вживали алкоголь. Під час розпиття спиртного між родичами почалася сварка. Чоловік схопив ніж та наніс поранення 22-річній доньці співмешканки.

Після скоєного зловмисник намагався скоїти суїцид.

Що загрожує чоловікові

Зловмисника затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчими Красноградського районного відділу поліції відкрито кримінальне провадження за ст.15 ч. 2, ч. 1 ст.115 (замах на умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років.

Досудове розслідування триває.

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