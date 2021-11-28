"Дико гуде і димить". Ми дізналися, що сталося на Турбоатомі у Харкові (відео)

Також дим пов'язують із тим, що на заводі могли "робити тестові запуски" / Фото: Колаж: Сьогодні
На Харківському турбінному заводі ("Турбоатом") вдень 28 листопада помітили сильний дим та шум. Місцеві жителі і Telegram-канали публікують відео та припущення, що сталося.
Сайт "Сьогодні" також перевірив інформацію.
Що пишуть у соцмережах
Користувачі припускають, що на заводі сталося "незрозуміле" НП. Також є версії, що сильний дим пов'язаний із "тестовими запусками".
"Гуде і кочегарить дико, можливо якесь НП – незрозуміло", – пише один із Telegram-каналів.
Ще один Telegram-канал "Харків тут" стверджує, що "імовірно робили тестові запуски, давно вже так сильно не давали диму" .
Що нам сказали у ДСНС
Новини "Сьогодні" перевірили, чи не пов'язана задимленість із пожежею чи іншою НП.
"Наші виїхали, перевірили. Пожежі там немає. Це технологічний процес у них там", – повідомив речник управління ДСНС у Харківській області Євген Василенко.
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