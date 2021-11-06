"Дія" призупинить роботу на одну ніч: що буде з COVID-сертифікатами

"Дія" призупинить усі послуги на одну ніч / Фото: Колаж: Сьогодні

У ніч на неділю, 7 листопада, "Дія" переїжджає в новий та потужніший дата-центр. Необхідні документи, зокрема, COVID-сертифікат можна згенерувати заздалегідь.

Про це пише прес-служба Мінцифри.

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Сертифікат у програмі буде доступний постійно, а сертифікат, згенерований на порталі, можна завантажити в телефон, додати до програми YourWallet чи роздрукувати.

"Команда підтримки "Дії" працюватиме в аеропортах по всій країні всю ніч, щоб допомогти кожному отримати COVID-сертифікат та успішно полетіти з країни" , – йдеться у повідомленні.

Якщо отримали COVID-сертифікат у додатку заздалегідь, він залишиться і працюватиме, але його не можна замовити знову у цей проміжок часу, зазначили у прес-службі.

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У відомстві додали, що з 7 ранку 7 листопада додаток та портал працюватимуть у звичайному режимі.

Перехід України до режиму paperless

З 24 серпня набув чинності закон, згідно з яким чиновники більше не зможуть вимагати паперових документів:

будь-який документ можна буде надати в електронному вигляді – наприклад, через додаток "Дія";

цифровий паспорт стає повноцінним юридичним аналогом звичайного паперового паспорта;

у кожної організації повинні бути пристрої для зчитування, які дозволять розшифрувати інформацію про власника паспорта із системи "Дія".

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