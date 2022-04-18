Для перетину кордону з країнами ЄС необхідно мати закордонний паспорт — "Укрзалізниця"

Для перетину кордону потрібен закордонний паспорт/Фото: "Укрзалізниця", колаж: "Сьогодні"
В "Укрзалізниці" нагадали, що для перетину кордону з країнами ЄС необхідно мати закордонний паспорт. Компанія очікує оновлених правил від Державної прикордонної служби України.
Про це йдеться в заяві "Укрзалізниці".
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У компанії зазначили, що винятки можливі на розсуд прикордонників за умови наявності інших документів, що посвідчують особу, та наявності бойових дій у регіоні, з якого прямує пасажир.
Зазначається, що "Укрзалізниця" не отримувала від ДПСУ попереджень про зміни у правилах перетину кордону громадянами України і очікує "від колег більш чітких пояснень щодо недопуску біженців без закордонних паспортів".
"Сьогодні (17 квітня — ред.) вже зафіксовані випадки висадки пасажирів на кордоні. Вважаємо це неприпустимим без прозорого інформування пасажирів і перевізника заздалегідь. Закликаємо колег по держсектору до згуртованості й чіткої комунікації у всьому, що стосується порятунку українців. Пасажирів просимо уважно ставитися до змін у правилах перетину кордону та адресувати уточнюючі питання ДПСУ", — зазначили в "Укрзалізниці".
Евакуація Українців
Станом на 18 квітня "Укрзалізниця" продовжує призначати евакуаційні потяги. Вони курсуватимуть, зокрема, з гарячих точок України.
У понеділок залізничники вивозитимуть людей, зокрема, з Харкова, Покровська, Дніпра, Одеси, Запоріжжя. Поїзди курсуватимуть за такими маршрутами:
- 04:00 — 229/230 Ужгород — Харків-Пас.
- 11:30 — 229/230 Харків-Пас. — Ужгород;
- 16:30 — 234/233 Покровськ — Чоп;
- 23:30 — 234/233 Чоп — Дніпро;
- 22:32 — 238/237 Одеса-Головна — Ужгород;
- 11:30 — 219/220 Запоріжжя-1 — Львів;
- 14:30 — 220/219 Львів — Запоріжжя-1.