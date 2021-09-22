Для працівників навчальних закладів та органів влади введуть обов'язкові щеплення від коронавируса

Обов'язкова вакцинація / Колаж "Сьогодні"

Для працівників навчальних закладів, органів влади, працівників міністерств, місцевих державних адміністрацій введуть обов'язкові щеплення від коронавирусу.

Про це повідомив глава Міністерства охорони здоров'я Віктор Ляшко на засіданні уряду.

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Вакцинувалися на перших етапах медичні працівники, військові, працівники структури міністерства внутрішніх справ, національна гвардія, рятувальники. Їх більше 80%.

"В інших органах державної влади, на жаль, ситуація не така оптимістична. Тому, пропонуємо впровадити обов'язкові профілактичні щеплення", – заявив Віктор Ляшко.

Такий підхід передбачений чинним законодавством.

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"Статтею №12 закону про захист населення від інфекційних захворювань передбачено, що працівники окремих професій, виробництв та організацій, які можуть заразити працівників або поширити інфекційні захворювання, повинні робити обов'язкові профілактичні щеплення проти відповідних інфекційних захворювань", – повідомив Ляшко.

Навіщо вакцинуватися?

Коли в Україні введуть жовтий рівень епідемічної небезпеки, а в навчальних закладах буде вакциновано 80% персоналу, то ці заклади продовжать свою роботу;

обмеження жовтого рівня не будуть застосовуватися, якщо всі учасники (відвідувачі) і не менше 80% організаторів масових заходів, працівників кінотеатрів, театрів, музеїв чи інших культурних закладів, спортзалів і басейнів матимуть жовтий або зелений COVID-сертифікат;

власники закладів самі вирішуватимуть, обслуговувати чи невакцинованих людей;

якщо буде встановлено червоний рівень епідемічної небезпеки, то навчальні заклади будуть працювати, тільки якщо 100% працівників мають зелений COVID-сертифікат;

при наявності у людини, який перетинає кордон України, жовтого або зеленого ваучера або одужання від COVID-19, він може не проходити самоізоляцію. Також це правило стосується осіб, які прибувають з тимчасово окупованих територій.

Раніше ми писали, навіщо робити щеплення від грипу після вакцинації від COVID-19.

В Україні за минулу добу, 21 вересня, зафіксували 6754 нових випадки коронавируса. Це на +1595 більше, ніж добою раніше.